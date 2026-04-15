Social vietati ai minori, l'Ue lancia l'app per verificare l'età online

Ursula von der Leyen presenta a Bruxelles una app per bloccare l’accesso dei minori ai social, nata per limitare i rischi online e ridurre l’esposizione a contenuti dannosi attraverso un sistema semplice e anonimo di verifica dell’età.

L’Unione europea introduce una nuova app di verifica dell’età per impedire ai minori l’accesso ai social network. L’annuncio è arrivato a Bruxelles dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha illustrato uno strumento già sperimentato in cinque Paesi membri, tra cui l’Italia, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza digitale dei più giovani.

Secondo von der Leyen, il controllo sull’educazione digitale non può essere lasciato alle piattaforme. La responsabilità resta alle famiglie, mentre i social vengono descritti come ambienti capaci di creare dipendenza e poco adatti allo sviluppo dei ragazzi. L’iniziativa rientra negli impegni assunti nei mesi scorsi per rendere internet più sicuro per i minori.

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Il funzionamento dell’app è pensato per essere immediato. Dopo il download, l’utente deve configurarla utilizzando un documento come carta d’identità o passaporto. In questo modo potrà dimostrare la propria età al momento dell’accesso ai servizi online, senza dover condividere ulteriori dati personali.

Uno degli aspetti centrali riguarda la tutela della privacy. Il sistema consente infatti di certificare l’età senza rivelare informazioni sensibili, garantendo anonimato e impedendo qualsiasi forma di tracciamento da parte delle piattaforme.

L’app sarà inoltre open source e potrà essere adottata anche da Paesi esterni all’Unione. Bruxelles punta così a eliminare ogni alibi per le grandi aziende tecnologiche, chiamate ora a integrare strumenti di controllo efficaci. Per la Commissione, la disponibilità di una soluzione gratuita e semplice segna un passaggio concreto nella protezione dei minori dai contenuti online illegali o dannosi.