Hearthstone Battaglia stagione 13, Il Cataclisma rivoluziona eroi e strategie

Hearthstone Battaglia inaugura la stagione 13 con l’aggiornamento Il Cataclisma che introduce nuovi eroi e abilità, cambiando il ritmo delle partite e ampliando le strategie disponibili nella Locanda.

Con l’arrivo dell’aggiornamento Il Cataclisma, la modalità Battaglia di Hearthstone entra nella sua tredicesima stagione. Il cambiamento non riguarda solo la classifica, che viene azzerata come da tradizione, ma coinvolge in profondità il sistema di gioco, con nuove opzioni tattiche e un ampio rinnovamento dei servitori disponibili.

Tra le novità più incisive compaiono due abilità inedite pensate per ridefinire alcune delle strategie più utilizzate. Carne da Macello è legata ai Demoni e consente di potenziare le unità sacrificando altri servitori, trasformando il reclutamento in una risorsa da gestire con attenzione. Sul fronte dei Draghi debutta invece Draco Cromatico, una meccanica che introduce varianti con effetti diversi, capaci di influenzare anche le magie utilizzate durante la partita.

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Torna anche una funzione molto apprezzata dai giocatori, quella dei Monili. In questa stagione ne sono disponibili oltre duecento, tra contenuti inediti e ritorni dal passato. L’obiettivo è ampliare le combinazioni possibili e offrire più possibilità di recupero nelle fasi avanzate degli scontri.

Il roster degli eroi si arricchisce con due nuove aggiunte. Genn, Re dei Worgen, sfrutta un potere che ruota attorno all’equilibrio tra forme diverse, mentre Signor Tickins introduce uno stile basato sulla gestione del tempo e delle azioni per mettere pressione agli avversari.

La nuova stagione è partita il 14 aprile e propone anche un Percorso Battaglia completamente rinnovato, con contenuti estetici ispirati alla distruzione di Azeroth. Tra questi figurano nuovi modelli per gli eroi e tabelloni tematici legati all’evento.

In parallelo è attivo l’evento a tempo limitato Combatti nelle Terre del Fuoco, disponibile fino al 5 maggio. La storia vede Ragnaros minacciare l’Albero del Mondo, con i giocatori chiamati ad affiancare Malfurion nelle missioni dedicate. Completando le sfide si ottengono ricompense come pacchetti di carte, oggetti cosmetici e un nuovo eroe a tema.

L’aggiornamento introduce oltre cento servitori tra nuove unità e ritorni, ampliando le possibilità di costruzione del mazzo e rendendo ogni partita meno prevedibile rispetto al passato.