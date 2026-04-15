Lost Ark aggiorna il gioco con The Shadows Rise e nuovi contenuti endgame

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Lost Ark introduce The Shadows Rise con nuovi contenuti endgame e sistemi rivisti per rilanciare la progressione dopo la saga di Kazeros, portando raid più complessi e attività dedicate sia ai gruppi che ai giocatori solitari.

Lost Ark aggiorna il gioco con The Shadows Rise e nuovi contenuti endgame