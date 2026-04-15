Lost Ark aggiorna il gioco con The Shadows Rise e nuovi contenuti endgame
Lost Ark introduce The Shadows Rise con nuovi contenuti endgame e sistemi rivisti per rilanciare la progressione dopo la saga di Kazeros, portando raid più complessi e attività dedicate sia ai gruppi che ai giocatori solitari.
Con l’arrivo di The Shadows Rise, Lost Ark apre una nuova fase dopo gli eventi legati a Kazeros. In Arkesia tornano a muoversi forze oscure e il gioco si arricchisce di contenuti pensati per chi ha già raggiunto i livelli più avanzati, tra nuove sfide, sistemi ampliati e modifiche alla gestione delle attività.
Al centro dell’aggiornamento c’è lo Shadow Raid Serca, progettato per gruppi da quattro giocatori. Il raid è suddiviso in tre difficoltà, accessibili da diversi livelli di equipaggiamento, e introduce il Brawl System. Durante il combattimento, dopo aver indebolito il boss, i giocatori vengono trasferiti in una dimensione separata dove affrontano fasi aggiuntive che influenzano direttamente lo scontro principale.
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Tra le novità spicca anche il sistema di resurrezione condivisa, che obbliga il gruppo a gestire con attenzione le risorse disponibili. Debuttano inoltre le Shadow Skills, oggetti utilizzabili in combattimento che sfruttano il potere dei Primordiali e possono essere impiegati in varie aree del gioco.
Per chi preferisce giocare da solo arrivano i Chaos Rift, accessibili dai livelli più alti. In questa modalità si affrontano ondate di nemici entro un tempo limite per ottenere materiali utili al potenziamento. Collegata a questa attività c’è la Haal’s Hourglass, un contenuto settimanale che permette di migliorare le ricompense accumulando una valuta specifica.
L’aggiornamento amplia anche i Guardian Raid con l’introduzione di Lumen Caligo, inserito nella rotazione settimanale del sistema Guardian’s Afterimage. L’accesso richiede requisiti precisi, tra cui un livello equipaggiamento elevato e il completamento di una missione dedicata.
Sul fronte della crescita del personaggio, viene introdotto il Tier 4 Upper Honing con il nuovo equipaggiamento Destined Tremor Gear, ottenibile attraverso gli Shadow Raid più difficili. Raggiunto un determinato livello, si sblocca il Breakthrough System che consente di portare l’equipaggiamento oltre i limiti precedenti.
Anche le armi Sidereal ricevono aggiornamenti con nuovi livelli di potenziamento e un sistema di conversione che permette di trasformarle in armi standard e viceversa, offrendo maggiore flessibilità nelle scelte di gioco.
L’interfaccia viene migliorata con una guida ai contenuti più chiara, pensata per chi ha superato determinate soglie di livello. Cambia anche la gestione dei gruppi grazie a un sistema che consente a piccoli team già formati di candidarsi insieme ai raid.
Tra le novità di servizio compare Inanna’s Blessing, un abbonamento che offre bonus estesi a tutti i personaggi dell’account. Restano attivi anche eventi a tempo che permettono di ottenere materiali e risorse utili alla progressione.
Torna infine il Neria’s Wardrobe, con una selezione di costumi tra cui il set Guardianknight, dedicato a chi vuole personalizzare l’aspetto del proprio personaggio durante le nuove sfide.