Burundi, cinque morti per malattia sconosciuta a Mpanda

Burundi registra cinque morti per una malattia sconosciuta scoperta a Mpanda il 31 marzo 2026 mentre le autorità indagano sulla causa e sui contagi tra familiari con sintomi gravi come febbre e diarrea

Nel nord del Burundi, nel distretto di Mpanda, una malattia ancora senza nome ha provocato cinque decessi e 35 casi accertati. L’allerta è stata lanciata il 31 marzo 2026, dopo che diversi membri della stessa famiglia e persone a loro vicine hanno iniziato a manifestare sintomi simili.

I pazienti colpiti presentano febbre, vomito, diarrea, presenza di sangue nelle urine, forte stanchezza e dolori addominali. Nei casi più gravi sono comparsi anche ittero e anemia, segni che indicano un possibile peggioramento rapido delle condizioni cliniche.

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I primi esami di laboratorio hanno escluso infezioni note come Ebola, Marburg, febbre della Rift Valley, febbre gialla e febbre emorragica di Crimea-Congo. Le autorità sanitarie, insieme all’Organizzazione mondiale della sanità, stanno proseguendo gli accertamenti per individuare l’origine del contagio.

Il ministero della Salute ha attivato una squadra di specialisti del centro operativo di emergenza e del laboratorio nazionale, inviata sul posto per seguire da vicino i casi e raccogliere campioni. Parallelamente sono state rafforzate le attività di sorveglianza epidemiologica e assistenza ai pazienti.

Per approfondire le analisi, alcuni campioni sono stati trasferiti in un istituto di ricerca nella vicina Repubblica democratica del Congo. Le autorità stanno concentrando gli sforzi sul contenimento dei contagi e sulla prevenzione di nuovi casi, mentre prosegue la ricerca delle cause della malattia.