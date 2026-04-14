Francesco Chiofalo tra chirurgia estetica e candidatura a sindaco di Roma

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Francesco Chiofalo racconta i numerosi interventi estetici e spiega perché vuole candidarsi a sindaco di Roma durante l’intervista a Belve, tra battute e momenti personali.

Francesco Chiofalo tra chirurgia estetica e candidatura a sindaco di Roma