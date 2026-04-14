I Cesaroni dominano il prime time, debutto forte per la nuova stagione

I Cesaroni tornano in tv e vincono subito grazie alla curiosità del pubblico per la nuova stagione, con quasi 3,5 milioni di spettatori e oltre il 22% di share nella prima serata su Canale 5.

Il ritorno de I Cesaroni su Canale 5 parte con risultati solidi. La prima puntata della nuova stagione, trasmessa in prima serata, ha raccolto 3.486.000 spettatori, conquistando il 22,6% di share e posizionandosi al vertice degli ascolti della giornata.

Alle spalle della fiction con Claudio Amendola si piazza Rai1, che ha lanciato la nuova serie “La Buona Stella”. Il debutto ha registrato 2.768.000 telespettatori, pari al 16,2% di share, assicurandosi il secondo posto nella gara degli ascolti.

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Terza posizione per Rai3 con l’ultima puntata di “Lo Stato delle Cose”, seguita da 1.205.000 spettatori e uno share dell’8%. Più distanti le altre reti, a partire da Italia1 con il film “The Transporter Legacy”, fermo a 913.000 telespettatori e il 4,9%.

Su Tv8 “GialappaShow” ha raggiunto 811.000 spettatori con il 5,2%, mentre La7 con “La Torre di Babele” ha totalizzato 704.000 telespettatori e il 3,7%. Retequattro con “Quarta Repubblica” si attesta a 658.000 spettatori e il 5,1%.

Su Rai2 il programma “The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno” ha coinvolto 622.000 telespettatori, pari al 3,9% di share. Sul Nove “Little Big Italy” ha raccolto 469.000 spettatori con il 2,6%.

Nella fascia dell’access prime time domina Canale 5 con “La Ruota della Fortuna”, che segna 5.578.000 spettatori e il 26% di share, superando “Affari Tuoi” su Rai1, fermo a 5.105.000 telespettatori e il 23,7%.

Sulla stessa rete, “Cinque Minuti” ottiene 4.608.000 spettatori con il 22,2%, mentre su La7 “Otto e Mezzo” raggiunge 2.061.000 telespettatori e il 9,6%.

Nel preserale debutta su Rai3 il nuovo programma di Fabio Volo, “Kong – Con la Testa tra le Nuvole”, che viene seguito da 771.000 spettatori, pari al 3,8% di share.