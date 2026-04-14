Trust presenta le cuffie Forta Wireless per PS5 con audio 3D e 55 ore di autonomia

Trust presenta le nuove cuffie Forta Wireless per PS5 con audio 3D e autonomia fino a 55 ore, pensate per eliminare i cavi e migliorare il gioco. Il modello introduce connessione stabile e design coordinato alla console Sony.

Trust amplia la propria gamma dedicata al gaming con le nuove GXT499 Forta Wireless, cuffie progettate per PlayStation 5 che puntano su libertà di movimento e prestazioni audio. Il modello rappresenta l’evoluzione della versione cablata e si inserisce nella fascia accessibile mantenendo caratteristiche tecniche di rilievo.

Le cuffie vantano la licenza ufficiale PS5, elemento che garantisce piena compatibilità con la console Sony. Non riguarda solo l’estetica, ma anche il funzionamento: dal collegamento immediato alla gestione dei comandi, tutto è ottimizzato per integrarsi senza problemi con il sistema PlayStation.

Leggi anche: Trust presenta le sue prime cuffie eco-friendly e wireless GXT 391 THIAN

La connessione wireless avviene tramite ricevitore USB a 2,4 GHz, con trasmissione stabile e senza perdita di qualità. La bassa latenza consente di sincronizzare perfettamente audio e azione, un aspetto decisivo durante le partite più veloci o competitive. L’assenza di cavi permette inoltre di muoversi liberamente senza vincoli.

All’interno trovano spazio driver da 50 mm, pensati per offrire un suono potente e preciso. Le cuffie supportano l’audio 3D di PS5, funzione che consente di percepire la provenienza dei suoni nello spazio, rendendo più realistici ambienti, effetti e movimenti dei nemici nei giochi compatibili.

Particolare attenzione è stata data al comfort. I padiglioni over-ear sono imbottiti e regolabili, mentre l’archetto si adatta alla testa per distribuire meglio il peso. Il microfono removibile con tecnologia cardioide migliora la chiarezza della voce e riduce i rumori di fondo, utile nelle sessioni multiplayer.

Uno dei punti di forza è l’autonomia, che arriva fino a 55 ore con una singola carica. In caso di batteria scarica è possibile continuare a giocare collegando il cavo USB-C incluso. I controlli integrati sui padiglioni permettono di regolare volume e microfono senza interrompere la partita.

Le Forta Wireless sono disponibili in tre colorazioni, tra cui nero, bianco e una versione combinata. Oltre alla PS5, risultano compatibili anche con PS4 e PC tramite connessione wireless USB, offrendo un utilizzo versatile su più piattaforme.