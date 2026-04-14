Paola Perego racconta il tumore e la prevenzione: Mi sono salvata perché potevo permettermelo

Paola Perego racconta di aver affrontato un tumore scoperto grazie a controlli a pagamento e spiega che senza quella possibilità forse non sarebbe qui. La conduttrice ripercorre carriera, famiglia e cambiamenti personali alla vigilia dei 60 anni.

Alla vigilia dei sessant’anni, che compirà il 17 aprile, Paola Perego traccia un bilancio della sua vita personale e professionale. Oltre quattro decenni in televisione, una famiglia allargata con figli e nipoti, e una quotidianità che guarda avanti senza grandi celebrazioni. Per il compleanno ha scelto qualcosa di semplice, una cena con le persone più vicine.

Nel ripercorrere il suo percorso, la conduttrice racconta un rapporto diverso con l’età. Oggi si sente più a suo agio rispetto al passato e affronta i cambiamenti fisici con maggiore serenità. Le rughe e i piccoli acciacchi restano fastidi concreti, ma vengono accettati come parte naturale del tempo che passa.

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Tra gli eventi che hanno segnato di più gli ultimi anni c’è la malattia. Nel 2024 le è stato diagnosticato un carcinoma al rene, individuato in fase iniziale. La diagnosi precoce è arrivata grazie a controlli periodici sostenuti privatamente. Perego sottolinea come questa possibilità abbia fatto la differenza, parlando apertamente di una disparità che riguarda molte persone.

Il tumore è stato curato e oggi la conduttrice è seguita con controlli regolari. Dopo quell’esperienza, spiega, sono cambiate le priorità e il modo di guardare alla fragilità umana, con una maggiore consapevolezza del valore della salute.

Sul fronte lavorativo, l’anno dei sessant’anni coincide con nuovi impegni televisivi. Perego è alla guida di “The Floor” ed è tornata a “Citofonare Rai2”, ma senza Simona Ventura. La collega ha scelto di proseguire altrove, intraprendendo un percorso diverso.

Al suo fianco è arrivata Paola Barale, con cui aveva già lavorato in passato. Perego racconta di aver cercato una presenza femminile con cui condividere sintonia e leggerezza, trovando in lei una compagna di lavoro con cui costruire una nuova intesa.