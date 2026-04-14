Volotea richiede un supplemento dopo l'acquisto del biglietto per l'aumento del carburante
Volotea chiede ai passeggeri un pagamento aggiuntivo dopo l’acquisto del biglietto per coprire l’aumento del carburante, con richieste di pochi euro inviate prima della partenza per confermare il volo.
Alcuni clienti Volotea stanno ricevendo comunicazioni dopo aver già pagato il volo, con la richiesta di versare un piccolo importo extra per mantenere la prenotazione. Il messaggio arriva direttamente dalla compagnia e riguarda una somma contenuta, necessaria per confermare il posto a bordo.
La richiesta nasce dall’andamento dei prezzi del carburante, una voce che incide in modo rilevante sui costi delle compagnie aeree. Quando il prezzo sale, la società interviene applicando un adeguamento su parte della tariffa, anche se il biglietto è stato acquistato in precedenza.
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Il sistema adottato consente di mantenere inizialmente tariffe più basse, ma introduce una variabile che può modificare il costo finale del viaggio. In pratica, il prezzo pagato al momento della prenotazione non è sempre definitivo e può subire variazioni prima della partenza.
Per i passeggeri questo significa trovarsi a dover integrare il pagamento già effettuato, anche se si tratta di cifre limitate. La novità cambia le abitudini di chi viaggia, perché il costo complessivo del volo può risultare diverso rispetto a quello previsto al momento dell’acquisto.