Lazio, voucher sport da 500 euro per giovani dai 6 ai 18 anni

Nel Lazio partono i voucher sport da 500 euro per i giovani dai 6 ai 18 anni con Isee fino a 50mila euro. Le richieste si presentano online entro un mese, con più corsi e strutture disponibili rispetto al 2025.

Da lunedì 13 aprile è possibile richiedere il voucher sportivo da 500 euro destinato ai ragazzi residenti nel Lazio tra i 6 e i 18 anni. La domanda va inviata online entro il 13 maggio e riguarda le famiglie con un Isee non superiore a 50mila euro.

L’iniziativa consente di scegliere tra migliaia di attività sportive distribuite sul territorio. L’offerta comprende 5.454 corsi organizzati da 1.961 realtà tra associazioni e società sportive, con un ampliamento significativo rispetto all’anno precedente.

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Il programma coinvolge 2.620 impianti in 217 Comuni della regione e mette a disposizione oltre 366mila posti. I dati mostrano una crescita diffusa: più corsi, più strutture e una platea più ampia di beneficiari rispetto al 2025.

Tra le novità introdotte, le regole di partecipazione risultano più semplici. I giovani dovranno frequentare almeno tre ore al mese, con la possibilità di iscriversi fino a tre diverse realtà sportive. Per i ragazzi con disabilità è sufficiente un’ora mensile.

Per registrare la presenza basterà utilizzare un sistema digitale con QR code, da validare una sola volta al giorno, all’ingresso o all’uscita dell’impianto.

Il progetto è promosso dalla Regione Lazio insieme a Sport e Salute, nell’ambito del programma europeo Fse+ 2021-2027, con l’obiettivo di facilitare l’accesso allo sport e sostenere le famiglie sul piano economico.