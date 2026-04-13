Trump ordina il blocco di Hormuz e alza la tensione con l'Iran

Donald Trump annuncia il blocco navale nello Stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati con l’Iran a Islamabad, puntando a colpire i traffici verso i porti iraniani e aumentando il rischio di tensioni militari nell’area.

Gli Stati Uniti hanno deciso di avviare un blocco navale nello Stretto di Hormuz, una delle rotte energetiche più importanti al mondo, dopo l’esito negativo dei colloqui diretti con Teheran tenuti nel fine settimana a Islamabad. Il presidente Donald Trump ha inizialmente parlato di fermare tutte le navi in transito, ma il comando militare americano ha poi precisato che l’operazione riguarda solo le imbarcazioni dirette o provenienti da porti iraniani.

La misura punta a limitare le esportazioni e le importazioni dell’Iran, incidendo sulle entrate del Paese e sulla sua capacità economica. In base al diritto internazionale, un blocco navale deve essere dichiarato, applicato in modo concreto e senza discriminazioni, e non può impedire il passaggio verso porti neutrali né chiudere uno stretto internazionale al traffico globale.

Leggi anche: Trump ordina il blocco dello Stretto di Hormuz e alza la tensione con l'Iran

Proprio su questo punto emergono le maggiori criticità. Washington sostiene di voler colpire solo i collegamenti con l’Iran, ma distinguere le rotte senza interferire con il traffico internazionale appare complesso, soprattutto in un’area dove transitano quotidianamente navi di numerosi Paesi.

Dal punto di vista operativo, gli Stati Uniti evitano di posizionare unità militari davanti ai porti iraniani, ritenuti troppo esposti ad attacchi con droni o missili. L’intervento si basa invece su sistemi di intelligence satellitare che consentono di individuare le navi partite dall’Iran e bloccarle una volta entrate nel Golfo dell’Oman. Anche in caso di spegnimento dei transponder, restano altri strumenti per tracciarle.

Il comando americano ha chiarito che le imbarcazioni coinvolte senza autorizzazione potranno essere intercettate, dirottate o sequestrate. Tuttavia, fermare una nave in mare aperto rappresenta un atto ostile e può essere interpretato come un’azione di guerra, soprattutto se riguarda unità battenti bandiera di Paesi terzi, come petroliere indiane o pakistane che trasportano greggio iraniano.

Tra le variabili più delicate c’è la posizione della Cina, che ha invitato alla prudenza ma ha interessi diretti nella stabilità dell’area. Lo stretto è infatti essenziale non solo per il petrolio iraniano, ma anche per quello di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, oltre a rappresentare un corridoio fondamentale per il commercio verso i mercati asiatici.

Il rischio di escalation riguarda anche un eventuale coinvolgimento diretto di Pechino. Un intervento statunitense contro navi cinesi o la decisione della Cina di scortare militarmente i propri cargo aprirebbero uno scenario molto più ampio sul piano militare.

Un ulteriore elemento di tensione è legato ai pedaggi che l’Iran imporrebbe per garantire il passaggio nello stretto, con cifre stimate intorno ai due milioni di dollari. Trump ha escluso qualsiasi tutela per chi paga queste somme, ma verificare i pagamenti, soprattutto se effettuati tramite criptovalute, resta complicato.

Secondo diversi analisti, un blocco prolungato potrebbe avere effetti rilevanti sull’economia globale. Il Golfo Persico rappresenta uno snodo chiave per le forniture energetiche e qualsiasi interruzione dei traffici rischia di incidere non solo sui prezzi del petrolio, ma anche sulla stabilità dei mercati internazionali.