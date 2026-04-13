Carlo Conti tra eredi tv e Rai parla di De Martino, Savino e Amadeus

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Carlo Conti racconta a Belve il suo punto di vista sui nuovi volti della tv e sul futuro della Rai. Il conduttore cita De Martino per l’avvio brillante e indica Savino come collega più vicino, tra carriera e vita privata.

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