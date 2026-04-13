Inter, Ambrosini difende Bastoni e attacca i fischi dei tifosi

Massimo Ambrosini difende Alessandro Bastoni dopo i fischi ricevuti durante Como-Inter causati dalle recenti polemiche arbitrali. L’ex centrocampista invita i tifosi a smettere con le contestazioni.

Durante Como-Inter, gara della 32ª giornata di Serie A conclusa con il successo dei padroni di casa per 4-3, Alessandro Bastoni è stato ancora una volta preso di mira dai tifosi avversari con una serie di fischi.

Il difensore nerazzurro, già da settimane al centro di critiche, è stato contestato anche nel primo tempo mentre si preparava a effettuare una rimessa laterale, in un clima che ha accompagnato ogni suo tocco di palla.

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A intervenire in sua difesa è stato Massimo Ambrosini, impegnato nella telecronaca dell’incontro su Dazn insieme a Pierluigi Pardo. L’ex centrocampista non ha nascosto il proprio fastidio per la situazione, invitando apertamente il pubblico a interrompere questo atteggiamento nei confronti del giocatore.

Le contestazioni rivolte a Bastoni nascono da episodi recenti che lo hanno visto protagonista, tra cui la simulazione che aveva portato all’espulsione di Kalulu nella sfida tra Inter e Juventus, oltre al cartellino rosso rimediato con la maglia della Nazionale italiana durante la finale dei playoff per il Mondiale 2026 contro la Bosnia.

Da allora, il difensore dell’Inter continua a essere bersaglio delle tifoserie avversarie, con una pressione costante che si è ripresentata anche nella sfida disputata a Como.