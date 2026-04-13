Arrestato 17enne a Teramo per propaganda estremista e manuali su armi 3D

Un 17enne di Sant’Egidio alla Vibrata è stato arrestato per propaganda estremista e possesso di manuali per costruire armi, scoperto dopo indagini sui suoi contenuti online e sui dispositivi sequestrati.

Un ragazzo di 17 anni residente a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, è stato fermato dalla polizia con l’accusa di diffondere ideologie estremiste e detenere materiale per la costruzione di armi. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e ha portato al suo trasferimento in comunità.

L’operazione è stata condotta dalla Digos di Teramo, con il supporto degli agenti dell’Aquila, al termine di un’indagine coordinata dalla procura minorile. Il giovane è considerato gravemente indiziato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali, etnici e religiosi, oltre che di addestramento con finalità di terrorismo.

Leggi anche: Arrestato a Teramo per terrorismo, progettava attentati con armi stampate in 3D

Le verifiche sono partite dai contenuti pubblicati sui social, dove il minorenne avrebbe diffuso messaggi legati al suprematismo e all’accelerazionismo, una teoria che punta al collasso della società moderna attraverso azioni violente. Nei mesi scorsi gli investigatori avevano già eseguito una perquisizione, sequestrando computer e dispositivi elettronici.

Dall’analisi del materiale informatico è emersa la presenza di documenti di propaganda neonazista e contenuti riconducibili anche all’estremismo islamico, insieme a istruzioni dettagliate per realizzare armi da fuoco con stampanti 3D. Tra i file sono stati trovati manuali per assemblare pistole, guide per la costruzione di canne da 9x19 millimetri e indicazioni operative su come usare tali strumenti.

Gli investigatori hanno inoltre individuato testi dedicati all’uso di armi bianche, con descrizioni precise su come colpire durante un’aggressione. In alcune chat sarebbero stati condivisi anche contenuti legati a pratiche sataniche, con riferimenti a violenze contro persone considerate deboli o inferiori.

Tra i materiali sequestrati figura anche un documento che descrive una sorta di “caccia all’uomo”, con istruzioni su preparazione, equipaggiamento e strategie per evitare di essere identificati dopo atti violenti. In aggiunta, è stato trovato un video di oltre otto minuti che mostra passo dopo passo la realizzazione di una bomba molotov funzionante.