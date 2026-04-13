Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva in aula accusa Manuela Bianchi

Louis Dassilva in aula a Rimini torna a parlare dell’omicidio Pierina Paganelli e del rapporto con Manuela Bianchi, sostenendo che la donna gli chiedeva di fuggire insieme mentre lui cercava solo una relazione fisica.

Louis Dassilva è comparso il 13 aprile 2026 davanti al tribunale di Rimini per una nuova udienza del processo che lo vede imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con numerose coltellate nel garage di via del Ciclamino nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2023.

Durante l’interrogatorio, l’uomo ha raccontato il legame con Manuela Bianchi, nuora della vittima, spiegando che la donna gli avrebbe chiesto più volte di lasciare la moglie e scappare insieme, prima e dopo il delitto. Dassilva ha però negato qualsiasi coinvolgimento emotivo, sostenendo che per lui si trattava solo di un rapporto fisico.

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Ha aggiunto di aver continuato la relazione nella speranza che fosse lei a chiuderla, evitando di rivelare tutto alla moglie italiana, Valeria Bartolucci. Dassilva ha anche una famiglia in Senegal, con due figli, circostanza che avrebbe reso ancora più complicata la situazione personale.

Nel corso dell’udienza è intervenuto anche il consulente della difesa, Paride Minervini, che ha analizzato le modalità dell’aggressione. Secondo l’esperto, l’assassino avrebbe colpito frontalmente la vittima con un’arma impugnata da destrimane e sferrando il colpo decisivo dall’alto verso il basso. Ha inoltre escluso che l’azione sia compatibile con quella di una persona addestrata come un militare, sottolineando che le 29 coltellate potrebbero indicare una colluttazione.

Spazio anche alle analisi tecniche sulle immagini della videosorveglianza. Il consulente della difesa Massimo Iuliani ha presentato valutazioni su video e audio, contestando le conclusioni dell’ingegnere Davide Albini, incaricato dalle parti civili, sulle riprese della telecamera presente nell’area del delitto.

L’esame di Dassilva proseguirà con le domande del pubblico ministero Daniele Paci, interrotte nella precedente udienza. Intanto Manuela Bianchi, intervistata in televisione, ha dichiarato che se l’imputato dovesse incontrarla in aula dovrebbe avere il coraggio di guardarla negli occhi, ribadendo che, se colpevole, non avrebbe agito per lei.

La donna resta una figura centrale nell’inchiesta e principale accusatrice di Dassilva, dopo aver raccontato che la mattina del ritrovamento del corpo lo avrebbe visto sul luogo del delitto in attesa del suo arrivo.