Salvini propone sanzioni ai genitori per i reati dei figli minori

Matteo Salvini propone sanzioni per i genitori dei minori che commettono reati, puntando sulla responsabilità familiare dopo episodi di violenza giovanile e sull’uso senza controllo di smartphone e social network.

Il vicepremier Matteo Salvini rilancia la linea dura contro la criminalità giovanile e apre alla possibilità di colpire direttamente le famiglie. Durante un intervento televisivo ha spiegato che il governo sta valutando una norma per rendere i genitori responsabili, anche dal punto di vista economico e penale, delle azioni dei figli minorenni coinvolti in reati.

La proposta nasce dopo diversi episodi di violenza che hanno coinvolto adolescenti. Salvini ha citato il caso dell’aggressione avvenuta sui Navigli di Milano, dove un giovane è stato accoltellato senza un motivo preciso. Secondo il leader della Lega, dietro quei ragazzi ci sono madri e padri che devono essere chiamati a rispondere per la mancata vigilanza.

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Nel ragionamento del ministro entra anche il tema della tecnologia. L’uso libero di smartphone e social network da parte dei più giovani viene indicato come uno dei fattori che favoriscono comportamenti a rischio. Salvini ha criticato i genitori che consegnano dispositivi avanzati ai figli senza controlli o limiti, permettendo l’accesso a piattaforme come TikTok e Instagram.

Il governo, intanto, ha già introdotto restrizioni sull’uso dei cellulari a scuola su iniziativa del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Resta però aperta la questione di ciò che accade fuori dall’orario scolastico, ambito in cui l’esecutivo intende intervenire con nuove misure per rafforzare il ruolo delle famiglie.

La linea proposta prevede quindi un coinvolgimento diretto dei genitori nei casi di reati commessi da figli anche molto giovani, fino a 13 anni. Salvini ha riconosciuto che si tratta di una posizione destinata a dividere, ma ha ribadito la necessità di intervenire con strumenti più incisivi.