Omicidio ad Induno Olona, fermato Gesuino Corona dopo la rissa

Enzo Ambrosino è stato ucciso a Induno Olona dopo una lite legata a un debito di poche centinaia di euro. Il presunto responsabile, Gesuino Corona, ha dichiarato di essere intervenuto per proteggere il figlio durante la rissa.

Un uomo di 50 anni, Gesuino Corona, è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Enzo Ambrosino durante una violenta lite avvenuta nella notte a Induno Olona. Davanti al pubblico ministero Marialina Contaldo, ha sostenuto di non aver avuto intenzione di uccidere, spiegando di essere intervenuto per difendere il figlio Dimitri, coinvolto nello scontro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’origine della rissa ci sarebbe stato un debito di poche centinaia di euro tra la vittima e la famiglia Corona. Il confronto è rapidamente degenerato, trasformandosi in un’aggressione con l’uso di oggetti contundenti.

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Oltre al fermo di Gesuino Corona, sono state denunciate quattro persone per rissa e porto abusivo di armi. Tra queste figura anche il figlio ventisettenne, Dimitri Corona, che durante lo scontro ha riportato ferite gravi insieme al padre.

Gran parte dell’interrogatorio è stata secretata per permettere agli inquirenti di proseguire gli accertamenti. Restano ancora da chiarire diversi aspetti della vicenda, tra cui la provenienza delle armi utilizzate, tra coltelli e mazze ferrate sequestrate sul posto.

Dimitri Corona era già finito al centro delle cronache nei mesi scorsi per un incidente stradale avvenuto a Varese, quando alla guida in stato di ebbrezza aveva forzato un posto di blocco, provocando uno schianto che aveva causato il ferimento di una donna e l’incendio dell’auto.

L’avvocato difensore Domenico Margariti ha riferito che il suo assistito si trova in condizioni di forte stress e presenta ancora i segni delle ferite riportate nella colluttazione. L’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari è fissata per martedì.