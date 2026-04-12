Libano, carro armato israeliano colpisce veicoli Unifil italiani

Anna Gallo | 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un carro armato israeliano ha colpito veicoli Unifil nel sud del Libano durante scontri con Hezbollah. I mezzi, appartenenti al contingente italiano, sono stati danneggiati in due episodi distinti, mentre resta incerta la natura dell’impatto.

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Libano, carro armato israeliano colpisce veicoli Unifil italiani

Nel sud del Libano, durante le operazioni militari in corso tra Israele e Hezbollah, un carro armato dell’esercito israeliano ha urtato mezzi della missione Onu Unifil. L’episodio si è verificato in due momenti distinti nella stessa giornata e ha provocato danni rilevanti ad almeno uno dei veicoli coinvolti.

Secondo quanto riferito dalla forza di interposizione delle Nazioni Unite, i mezzi colpiti apparterrebbero al contingente italiano. Non è ancora stato chiarito se l’impatto sia stato deliberato o frutto di una manovra accidentale durante le operazioni sul terreno.

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Nel corso degli ultimi giorni, la situazione nell’area si è ulteriormente aggravata. Le forze israeliane avrebbero esploso diversi colpi di avvertimento nelle vicinanze delle postazioni Unifil, arrivando a danneggiare veicoli chiaramente identificabili come appartenenti alla missione internazionale.

In uno degli episodi segnalati, un proiettile è caduto a circa un metro da un casco blu appena sceso dal proprio mezzo. Inoltre, i militari israeliani hanno temporaneamente bloccato una strada nei pressi di Bayada, utilizzata per raggiungere le basi della missione Onu nella zona meridionale del Paese.