Rissa in Genoa Sassuolo: espulsi Berardi ed Ellertsson dopo scontro nel tunnel

Domenico Berardi espulso dopo una rissa con Ellertsson nata da uno scontro di gioco contro Sabelli durante Genoa-Sassuolo al Ferraris, con tensione esplosa nel tunnel degli spogliatoi e intervento diretto dell’arbitro.

Momenti di forte tensione durante Genoa-Sassuolo, disputata domenica 12 aprile allo stadio Ferraris per la 32ª giornata di Serie A. Domenico Berardi e Mikael Ellertsson sono stati allontanati dall’arbitro dopo una rissa scoppiata al termine del primo tempo.

Tutto è iniziato nei minuti finali della prima frazione, con il Genoa avanti 1-0. Dopo un contrasto in campo, Berardi ha avuto un acceso confronto con Sabelli. La discussione si è rapidamente intensificata, costringendo diversi giocatori a intervenire per evitare che la situazione degenerasse.

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Tra i più coinvolti, Ellertsson si è avvicinato con decisione al capitano del Sassuolo, alimentando ulteriormente la tensione. Il confronto verbale si è trasformato in un contatto fisico mentre le squadre rientravano negli spogliatoi.

Nel tunnel si è arrivati allo scontro diretto tra i due calciatori, con compagni e staff impegnati a separarli senza successo immediato. L’arbitro Rapuano, presente sul posto, ha assistito alla scena e ha deciso per l’espulsione di entrambi.