Icelandair cerca fotografi incapaci e offre 50mila dollari per un viaggio in Islanda

Icelandair cerca un fotografo incapace e offre 50mila dollari per dimostrare che i paesaggi islandesi risultano spettacolari anche negli scatti peggiori. La selezione è aperta fino al 30 aprile 2026.

Una proposta insolita arriva da Icelandair, che ha deciso di puntare su chi con la macchina fotografica o lo smartphone non ha alcuna dimestichezza. La compagnia aerea islandese ha lanciato una selezione internazionale rivolta proprio a chi realizza immagini sfocate, storte o mal inquadrate.

L’iniziativa prevede un premio fuori dal comune: un soggiorno di dieci giorni in Islanda, programmato per giugno 2026, con tutte le spese coperte e un compenso di 50mila dollari. Non servono esperienze, né attrezzature professionali. Al contrario, chi partecipa deve dimostrare di non avere competenze tecniche.

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Alla base della campagna c’è un’idea precisa. Il direttore marketing Gísli S. Brynjólfsson spiega che lo scopo è mettere alla prova la bellezza dei paesaggi islandesi, ritenuti così suggestivi da emergere anche attraverso fotografie sbagliate o improvvisate.

In un periodo dominato da immagini perfette e ritoccate, la compagnia sceglie di ribaltare le regole e valorizzare la spontaneità. L’invito è rivolto a chi si sente poco portato per la fotografia ma vuole vivere un’esperienza diversa, affidandosi più allo stupore che alla tecnica.

Le candidature sono aperte fino al 30 aprile 2026 e possono essere inviate tramite il sito ufficiale della compagnia. La selezione premierà chi riuscirà a rappresentare al meglio, anche senza abilità, l’impatto visivo dei paesaggi islandesi.