Garlasco, analisi sul pc di Chiara Poggi trovano messaggi tra Sempio e il fratello

Nuovi controlli sul pc di Chiara Poggi riportano alla luce due messaggi del 2006 tra Andrea Sempio e Marco Poggi. Le verifiche, avviate per chiarire i rapporti tra i soggetti coinvolti, non hanno trovato contatti diretti con la vittima.

Proseguono gli accertamenti informatici sul computer di Chiara Poggi, nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Le verifiche si sono concentrate su una ricerca mirata del nome di Andrea Sempio, oggi indagato, all’interno dei file e delle conversazioni archiviate nel dispositivo.

Dall’analisi sono emersi alcuni riferimenti indiretti, legati soprattutto al giro di amicizie del fratello della vittima, Marco Poggi. Tra i contatti citati compaiono nomi già noti come Freddi, De Asibetti e Capra, che in diverse conversazioni menzionano Sempio.

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Gli investigatori hanno individuato in particolare due messaggi, risalenti al 2006, inviati da Andrea Sempio a Marco Poggi e conservati nel computer di famiglia. I contenuti riguardano situazioni quotidiane e non presentano elementi legati al delitto.

Nel primo messaggio, datato 25 maggio 2006, Sempio comunica di aver superato l’esame per la patente con due errori e annuncia l’inizio delle guide. Nel secondo, del 2 agosto dello stesso anno, fa riferimento all’orario di un esame, proponendo di incontrarsi sul posto.

Secondo gli esperti incaricati delle analisi, tra cui Porta e Occhetti, non risultano tracce di comunicazioni dirette tra Chiara Poggi e Andrea Sempio. L’esame del materiale digitale non ha restituito chat, email o scambi tra i due.

Le verifiche confermano quindi quanto già emerso nelle precedenti fasi investigative, ossia l’assenza di un legame diretto documentato tra la vittima e il nuovo indagato, nonostante la presenza del suo nome nelle conversazioni legate agli amici di Marco Poggi.