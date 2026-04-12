Anziani morti in ambulanza, arrestato Luca Spada per omicidio volontario

Luca Spada è stato arrestato per la morte di un’anziana durante un trasporto sanitario, mentre emergono intercettazioni in cui parla del dolore delle vittime e del gesto compiuto. L’inchiesta ipotizza altri casi simili avvenuti nel 2025.

È accusato di aver provocato la morte di alcuni pazienti anziani durante trasferimenti in ambulanza: Luca Spada, 27 anni, ex autista soccorritore della Croce Rossa, è finito in manette con l’accusa di omicidio volontario. Gli investigatori ritengono che possa essere coinvolto in almeno otto decessi avvenuti tra febbraio e novembre 2025 durante trasporti tra strutture sanitarie.

L’arresto eseguito sabato 11 aprile riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre durante un breve tragitto verso l’ospedale. La donna, secondo i familiari, non presentava condizioni critiche al momento della partenza. Il trasferimento durò pochi minuti, ma all’arrivo risultò già senza vita.

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I sospetti si sono concentrati su Spada anche perché già segnalato da alcuni operatori del 118 per comportamenti ritenuti anomali. L’autopsia sul corpo dell’anziana ha indicato un arresto cardiaco riconducibile a una morte violenta, con lesioni compatibili con un possibile embolia gassosa, ipotizzata come conseguenza dell’introduzione di aria nel sistema venoso.

Durante le indagini sono emerse intercettazioni telefoniche in cui il giovane parlava apertamente delle sue azioni. In una conversazione, avrebbe affermato che gli anziani “soffrono troppo” e che, secondo lui, fosse giusto porre fine alle loro sofferenze. In un altro passaggio, avrebbe dichiarato di aver provato soddisfazione per quanto fatto e di voler ripetere il gesto.

Le frasi raccolte dagli inquirenti delineano un possibile movente legato alla convinzione personale di alleviare il dolore dei pazienti, una visione che gli investigatori stanno approfondendo per chiarire il contesto e verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili.