Guerra in Iran e petrolio, mercati in allerta tra inflazione e banche centrali

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti riportano al centro lo Stretto di Hormuz e il rischio rincari del petrolio, mentre mercati e banche centrali osservano inflazione e dati economici con attenzione crescente.

La crisi tra Iran e Stati Uniti torna a pesare sui mercati finanziari, con lo Stretto di Hormuz osservato speciale per le possibili conseguenze sul prezzo del petrolio. Gli operatori monitorano i negoziati tra le due delegazioni, mentre resta alta l’incertezza sulla stabilità dell’area e sull’eventuale impatto sulle forniture energetiche.

Secondo gli analisti, due variabili restano decisive: eventuali danni alle infrastrutture petrolifere del Medio Oriente e la durata di una possibile chiusura dello stretto. Da questi fattori dipenderanno sia l’intensità del rincaro del greggio sia la sua persistenza, con effetti diretti sull’inflazione globale e sulle prospettive di crescita.

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In questo scenario, l’attenzione si sposta anche sulle banche centrali. La settimana si apre con l’intervento di Christine Lagarde al summit di Bretton Woods, seguito da altri interventi di esponenti della Bce e della Federal Reserve, considerati utili per chiarire l’orientamento della politica monetaria in una fase segnata da tensioni geopolitiche.

Il calendario macroeconomico si concentra su dati chiave: martedì sono attesi i prezzi alla produzione negli Stati Uniti, indicatore utile per valutare l’impatto del caro energia sui consumi. In Europa arrivano invece i dati sull’inflazione di Spagna e Germania, mentre nei giorni successivi saranno pubblicate le rilevazioni francesi e italiane, oltre alle scorte di petrolio statunitensi.

Giovedì riflettori puntati sulla crescita economica, con il Pil cinese già diffuso in apertura e quello britannico in arrivo in mattinata. Dagli Stati Uniti sono attesi anche i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, mentre il Beige Book della Fed offrirà un quadro aggiornato sull’andamento dell’economia americana.

Parallelamente, negli Stati Uniti cresce l’attenzione per il settore tecnologico e in particolare per l’intelligenza artificiale. La società Anthropic, sostenuta da Google, è al centro delle discussioni per i progressi del suo modello Claude, mentre emergono dubbi e critiche su alcune realtà del comparto, con riflessi sull’intero settore software.

La settimana sarà anche caratterizzata da numerose trimestrali delle grandi banche americane. Lunedì tocca a Goldman Sachs, seguita martedì da BlackRock, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo. Mercoledì sarà il turno di Morgan Stanley e Bank of America, mentre giovedì chiuderanno il calendario Netflix e Bank of New York.