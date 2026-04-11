Elle Macpherson a 62 anni svela le abitudini che mantengono il suo fisico

Elle Macpherson torna in una campagna lingerie a 62 anni e rivela che il suo fisico dipende da scelte precise come niente alcol, poca caffeina e cena anticipata, oltre a disciplina costante negli anni.

A sessantadue anni, Elle Macpherson è tornata sotto i riflettori grazie a una nuova campagna di lingerie firmata Bonds. Il progetto, intitolato “Let's Talk About Flex”, punta a mostrare il corpo senza filtri né ritocchi, mettendo al centro naturalezza e autenticità. Le immagini, diffuse online, hanno rapidamente attirato l’attenzione del pubblico.

Negli scatti la modella australiana appare con capelli biondi sciolti e intimo color carne, mostrando un fisico tonico e definito. Addominali evidenti, gambe allenate e un portamento rilassato confermano l’immagine che da decenni le ha fatto guadagnare il soprannome di “The Body”. Le foto hanno generato migliaia di interazioni sui social, con commenti entusiasti da parte dei fan.

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Da anni ci si interroga sulle ragioni di una forma così duratura. Non si tratta solo di genetica. Dietro l’aspetto della modella c’è una routine costruita nel tempo, fatta di scelte precise e costanti. Tra queste, la decisione presa nel 2023 di eliminare completamente l’alcol, una svolta che lei stessa ha definito positiva.

Alle nuove abitudini si aggiungono anche la riduzione significativa della caffeina e l’anticipo dell’orario della cena, fissato intorno alle 17. Una gestione rigorosa dello stile di vita che, insieme all’allenamento, contribuisce a mantenere il suo fisico.

Sui social, gli utenti hanno commentato numerosi le immagini della campagna. Tra i messaggi più frequenti, quelli che sottolineano come a 62 anni la modella continui a sorprendere per forma e presenza scenica.