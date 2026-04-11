Stefano Corti parla della rottura con Bianca Atzei e del dolore ancora presente

Stefano Corti racconta la separazione da Bianca Atzei e il dolore che ne è seguito, spiegando che la rottura è legata a difficoltà caratteriali e alla fatica di trovare un equilibrio nella vita di coppia.

Stefano Corti ha scelto il salotto televisivo di Verissimo per affrontare pubblicamente la fine della relazione con Bianca Atzei. Il conduttore e volto noto de Le Iene ha ammesso che la ferita è ancora aperta e che il periodo che sta vivendo resta complicato, nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla separazione.

La decisione di interrompere il rapporto, come già raccontato in precedenza dalla cantante, risale allo scorso settembre. Corti ha spiegato che il tempo aiuta a rimettere ordine nei pensieri, ma non cancella subito il dolore, che continua a farsi sentire soprattutto nei momenti più difficili.

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Il pensiero corre spesso al figlio Noa Alexander, nato nel 2023 dalla loro unione. La presenza del bambino rende la situazione ancora più delicata, perché impone di gestire emozioni e cambiamenti con maggiore attenzione. Nonostante tutto, Corti guarda avanti immaginando un futuro sereno, parlando di una famiglia che, pur cambiando forma, continuerà a esistere.

Nel ripercorrere le ragioni della rottura, ha indicato nelle differenze caratteriali uno degli ostacoli principali. Con il passare del tempo, ha raccontato, sono emerse difficoltà nel trovare un punto d’incontro. Ha anche riconosciuto una responsabilità personale, ammettendo di non aver sempre dedicato abbastanza impegno alla relazione, che richiede costanza e cura quotidiana.

Resta il rammarico per il progetto familiare che aveva immaginato e per l’impatto che la separazione può avere sul figlio. Corti ha spiegato che il bambino è già in grado di percepire i cambiamenti e che affrontare questa realtà non è semplice per nessuno dei due genitori.