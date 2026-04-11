Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici unite al GfVip, intesa inattesa tra le opinioniste

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici al GfVip sorprendono il pubblico con un’intesa inattesa nata dietro le quinte del reality. Dopo un avvio difficile negli ascolti, le due opinioniste fanno squadra e cambiano il clima in studio.

Il GfVip guidato da Ilary Blasi prova a recuperare terreno dopo una partenza sottotono. I dati d’ascolto mostrano segnali di ripresa, ma a catturare l’attenzione è soprattutto il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che in pochi giorni hanno costruito una sintonia sorprendente.

Altro che rivalità tra volti forti del programma. Lucarelli, finita al centro delle polemiche per la questione dei compensi, ha scelto di chiarire la situazione e raccontare il suo rapporto con la collega. Ha spiegato di trovarsi molto bene con Buonamici, descrivendola come una presenza brillante e pungente, capace di osservazioni ancora più affilate delle sue.

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Dal canto suo, Cesara Buonamici ha ricambiato pubblicamente le parole della collega, parlando di un’intesa immediata. Ha detto di divertirsi accanto a lei e di apprezzarne l’ironia, definendola la partner che avrebbe sempre voluto avere in questa esperienza televisiva.

Nel programma, Ilary Blasi resta al centro della scena con il ruolo di conduttrice, mantenendo un equilibrio tra leggerezza e gestione delle dinamiche interne. Buonamici l’ha descritta come una presenza vivace e generosa, capace di tenere insieme i diversi caratteri in studio.

Il clima più disteso consente anche di entrare nel merito delle relazioni tra i concorrenti. Tra i temi discussi, quello del rapporto tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini, su cui Buonamici ha espresso un giudizio diretto, parlando di un coinvolgimento evidente da parte di lei e invitando a maggiore chiarezza.