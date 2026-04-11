Francesca Manzini al Grande Fratello Vip racconta la violenza subita e la paura degli uomini

Francesca Manzini racconta le violenze subite e la paura degli uomini al Grande Fratello Vip dopo una relazione segnata da abusi. In diretta parla della scelta di isolarsi e lancia un messaggio a chi vive situazioni simili.

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha condiviso un passaggio doloroso della sua vita privata, parlando apertamente delle violenze vissute in una relazione passata. Il racconto è arrivato nel corso di una serata già carica di emozione, segnata anche da una sorpresa organizzata dalla produzione.

L’attrice e imitatrice ha spiegato di aver scelto di restare da sola nell’ultimo anno per proteggersi. Ha ammesso di avere difficoltà a fidarsi e di vivere ancora oggi con una forte paura nei confronti degli uomini, nata dalle esperienze vissute. Un percorso personale che ha inciso profondamente sul suo modo di vedere i rapporti.

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Nel suo intervento, Francesca Manzini ha parlato di tradimenti, umiliazioni e violenze, episodi che hanno lasciato segni profondi anche nella percezione di sé. Ha raccontato di aver subito sia aggressioni fisiche sia offese legate al suo aspetto, spiegando come tutto questo abbia compromesso il suo rapporto con la femminilità e con l’amore.

Nel corso del confronto, ha rivolto un appello diretto a chi si trova in situazioni simili. Ha invitato a denunciare immediatamente qualsiasi forma di violenza e a non ignorare segnali che possono trasformarsi in episodi più gravi. Ha aggiunto di aver scelto di perdonare il suo aggressore, spiegando che quell’uomo non è più in vita.

Subito dopo il racconto, la madre Gabriella è entrata nella Casa per riabbracciarla. Un momento intenso che ha portato un po’ di sollievo dopo le parole condivise. La donna ha cercato di rassicurare la figlia, invitandola a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a guardare avanti con fiducia.