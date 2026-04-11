Obesità e salute, anche con esami normali cresce il rischio di malattie e morte

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L’obesità aumenta il rischio di malattie e morte anche con esami normali secondo uno studio britannico che ha seguito oltre 157mila persone per 13 anni e rilevato un forte legame con patologie cardiovascolari e infiammazione cronica.

Obesità e salute, anche con esami normali cresce il rischio di malattie e morte