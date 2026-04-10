Principe Harry citato in giudizio per diffamazione da Sentebale

Il principe Harry è stato citato in giudizio per diffamazione da un’organizzazione benefica da lui cofondata, dopo una rottura interna legata a contrasti sulla gestione e accuse reciproche. La causa è stata depositata a Londra il 10 aprile 2026.

Il principe Harry affronta una nuova vicenda giudiziaria dopo essere stato chiamato in causa davanti all’Alta Corte di Londra con l’accusa di diffamazione. A promuovere l’azione legale è Sentebale, associazione impegnata nel sostegno ai bambini colpiti da HIV e AIDS nell’Africa australe, fondata dallo stesso duca di Sussex in ricordo dell’attività umanitaria della madre Diana.

La causa nasce da una frattura interna all’organizzazione. All’inizio del 2025 Harry aveva lasciato il ruolo di patrono insieme al principe del Lesotho, dopo mesi di contrasti con i vertici dell’ente e con la presidente esecutiva Sophie Chandauka. Le tensioni si erano aggravate con accuse incrociate: da una parte critiche sulla gestione, dall’altra la denuncia di comportamenti ritenuti intimidatori.

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La vicenda era già finita sotto esame della Charity Commission britannica, che aveva avviato un’indagine conclusa nel corso del 2025. L’organo di vigilanza aveva evidenziato criticità nella gestione della disputa e nella sua esposizione pubblica, senza però individuare responsabilità dirette sulle accuse più gravi né confermare le ipotesi di bullismo o misoginia rivolte al principe.

Di fronte alla nuova azione legale, Harry ha respinto ogni addebito. Un suo portavoce ha definito le accuse prive di fondamento e offensive, esprimendo anche perplessità sull’uso di risorse destinate alla beneficenza per sostenere un procedimento giudiziario contro chi ha contribuito allo sviluppo dell’organizzazione per quasi due decenni.