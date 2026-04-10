Nel 2025 oltre 63mila patenti ritirate, aumentano controlli e sanzioni sulle strade

Nel 2025 la Polizia stradale ha ritirato oltre 63mila patenti per violazioni al Codice della strada, con controlli intensificati su velocità, alcol e droga e un aumento delle attività su trasporto pesante e sicurezza.

Nel corso del 2025 la Polizia stradale ha intensificato le attività di controllo su tutto il territorio nazionale, con 423.328 pattugliamenti effettuati. Le verifiche hanno portato alla contestazione di 1.602.794 infrazioni al Codice della strada, tra cui 462.312 per superamento dei limiti di velocità.

Particolare attenzione è stata riservata alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. I conducenti sottoposti a test con etilometri e strumenti di rilevazione sono stati 821.444. Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza hanno riguardato 11.126 persone, mentre 1.469 automobilisti sono stati denunciati per uso di sostanze stupefacenti.

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Nel complesso sono state ritirate 63.537 patenti e 41.788 carte di circolazione. Sul fronte degli incidenti, gli agenti hanno rilevato 47.274 sinistri durante l’anno.

Controlli mirati anche nel settore del trasporto professionale, con 334.439 mezzi pesanti verificati e 490.972 violazioni accertate. L’attività ha riguardato sia il rispetto delle norme di sicurezza sia la regolarità dei documenti di trasporto.

Oltre alla vigilanza stradale, sono proseguite le operazioni contro reati legati alla circolazione, tra cui traffici illeciti di veicoli, falsificazioni di documenti e truffe assicurative. In questo ambito sono state denunciate 16.088 persone e arrestate 735.

Rilevante anche il contrasto allo spaccio di droga lungo le arterie principali. Le operazioni hanno portato al sequestro di 386,555 kg di cocaina, 83,379 kg di marijuana, 2.379 kg di hashish e 17,334 kg di eroina.

Infine, sono stati controllati 4.644 esercizi tra autofficine, autoscuole, concessionari e agenzie di pratiche auto. Le verifiche hanno portato a 1.933 violazioni contestate e 204 sequestri.