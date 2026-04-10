Valerio Scanu e Maria De Filippi, la verità sul litigio e l'apertura dopo anni
Valerio Scanu racconta il litigio con Maria De Filippi nato dopo L’Isola dei Famosi per promesse non mantenute. A dieci anni dai fatti, il cantante ripercorre la vicenda e ammette di non provare più rancore.
Valerio Scanu torna a parlare del rapporto con Maria De Filippi, chiarendo i motivi della rottura avvenuta anni fa. Ospite del podcast No Lies, il cantante ha ripercorso le tappe di un legame nato all’interno di Amici, dove tra i due si era instaurata una sintonia forte, proseguita anche dopo la fine del talent.
Il momento decisivo arriva nel 2015, quando a Scanu viene proposta la partecipazione a L’Isola dei Famosi. All’inizio il cantante nutre dubbi sull’esperienza, temendo che il reality potesse non essere adatto alla sua immagine. A spingerlo ad accettare sarebbe stata proprio la conduttrice, che gli avrebbe prospettato un possibile ritorno al serale di Amici, convincendolo a partire.
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Una volta terminata l’avventura in Honduras, però, le cose prendono una piega diversa. Il rientro nel programma non avviene e il rapporto tra i due inizia a incrinarsi. La distanza diventa ancora più evidente quando Scanu partecipa a Ballando con le Stelle, finendo in diretta competizione con il sabato sera televisivo guidato da De Filippi.
Lo scontro esplode pubblicamente poco dopo. Il cantante ammette di aver diffuso un comunicato per ringraziare la conduttrice, ma una frase in particolare scatena la reazione legale. Secondo quanto raccontato, quelle parole portano prima a una diffida e poi a una querela, segnando il punto più duro della vicenda.
Oggi, a distanza di dieci anni, il clima appare diverso. Scanu non cancella quanto accaduto, ma parla con toni più distesi e lascia intendere di non provare più rancore. Un segnale che potrebbe aprire a un confronto mai avvenuto finora, mentre dalla conduttrice non sono arrivate dichiarazioni sulla questione.