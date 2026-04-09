Artemis II ritorno sulla Terra per Orion con ammaraggio nel Pacifico

Gli astronauti di Artemis II stanno rientrando sulla Terra dopo il volo intorno alla Luna, completato il 6 aprile 2026. La capsula Orion ammarerà nel Pacifico al largo della California dopo un viaggio oltre i 400mila chilometri.

Dopo aver completato il giro della Luna, i quattro astronauti della missione Artemis II sono in viaggio verso la Terra. Il rientro è previsto per venerdì 10 aprile 2026, quando la capsula Orion toccherà l’acqua nell’Oceano Pacifico, al largo della costa della California, al termine di una missione che li ha portati fino a oltre 400mila chilometri dal pianeta.

Il comandante Reid Wiseman ha raccontato le sensazioni provate durante il volo parlando di un’esperienza intensa e difficile da descrivere. Durante una conferenza tenuta l’8 aprile, mentre l’equipaggio si trovava a oltre 280mila chilometri dalla Terra, ha spiegato che servirà tempo per comprendere pienamente quanto vissuto, tra appunti e riflessioni personali.

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L’equipaggio ha scritto una pagina storica: per la prima volta una donna, Christina Koch, un astronauta afroamericano, Victor Glover, e un canadese, Jeremy Hansen, hanno partecipato a un viaggio attorno alla Luna. Il sorvolo, avvenuto il 6 aprile, è stato il primo dopo oltre cinquant’anni.

Durante il passaggio dietro la Luna, i quattro astronauti hanno osservato fenomeni rari come un’eclissi solare, oltre a un’alba e un tramonto della Terra visti dallo spazio profondo. Glover ha ricordato come le simulazioni preparate a Terra non fossero paragonabili alla visione reale, definendola uno dei momenti più intensi dell’intera missione.

Le immagini diffuse mostrano una Luna diversa dal solito, immersa nel buio e circondata da un sottile bagliore. Per ore l’equipaggio è rimasto ai finestrini per osservare lo spettacolo, assistendo anche a un insolito tramonto della Terra visto da una distanza mai raggiunta prima da astronauti in missione.

La capsula Orion ha stabilito un nuovo record spingendosi fino a 406.771 chilometri dalla Terra, superando ogni precedente missione con equipaggio. Per Hansen, alla sua prima esperienza nello spazio, le immagini e le sensazioni vissute resteranno difficili da dimenticare.