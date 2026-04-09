Gina Maria Schumacher racconta la rinascita dopo l'incidente del padre grazie ai cavalli

Gina Maria Schumacher racconta come ha superato il trauma dell’incidente del padre grazie ai cavalli, trovando nell’equitazione una strada per reagire e costruire la sua carriera sportiva.

Dopo il grave incidente sugli sci di Michael Schumacher avvenuto il 29 dicembre 2013, la figlia Gina Maria ha trovato nei cavalli un punto fermo per andare avanti. La passione per l’equitazione, già presente nella sua vita, è diventata una vera ancora nei momenti più difficili, trasformandosi in un percorso personale e professionale.

Nel documentario “Horsepower”, disponibile dal 17 aprile e prodotto dall’emittente tedesca ZDF, la 29enne ha deciso di raccontare apertamente il periodo successivo all’incidente del padre. «Dopo quello che è successo, avevo bisogno di reagire e fare qualcosa», spiega. L’impegno quotidiano con i cavalli le ha permesso di trovare equilibrio e forza.

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Con il tempo, quella passione si è trasformata in una carriera concreta. Gina Maria Schumacher è oggi una cavallerizza affermata, capace di ottenere risultati importanti nelle competizioni internazionali. Tra i successi più recenti spicca la vittoria al NRHA World Championship 2025, traguardo raggiunto dopo anni di lavoro e dedizione.

Nel racconto emerge anche il ruolo decisivo della famiglia, che le ha dato la possibilità di coltivare il suo talento. «Non è qualcosa di scontato», sottolinea, ricordando quanto sia stato fondamentale poter seguire questa strada con il sostegno dei genitori. Un impegno costante che l’ha portata a costruire un percorso solido nello sport.

Oggi la sua vita ruota attorno ai cavalli, diventati molto più di una semplice passione. Sono stati il mezzo attraverso cui affrontare un momento difficile e la base su cui ha costruito il proprio futuro, seguendo una strada diversa ma altrettanto competitiva rispetto a quella del padre.