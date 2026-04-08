Claudia Conte ai provini di Temptation Island con l'ex, ma la coppia non supera le selezioni

Claudia Conte ha raccontato in aula di aver partecipato ai provini di Temptation Island su spinta dell’ex compagno Angelo Paradiso. L’episodio risale a prima del 2023 e non portò alla selezione della coppia.

Un dettaglio poco noto emerge dalla vicenda che coinvolge Claudia Conte, giornalista finita di recente sotto i riflettori anche per la relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In passato, Conte ha preso parte ai casting del reality Temptation Island insieme all’allora compagno Angelo Paradiso, senza però riuscire ad accedere al programma.

La circostanza è venuta alla luce durante un processo celebrato nel 2023, in cui Paradiso era imputato per stalking, diffamazione ed estorsione. Nel corso dell’udienza, alla giornalista è stato chiesto se avesse partecipato ai provini del format televisivo e la risposta è stata affermativa, anche se con alcune precisazioni sul contesto.

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Conte ha spiegato che quella scelta non rifletteva le sue aspirazioni professionali. Dietro la decisione di presentarsi ai casting ci sarebbe stata soprattutto l’influenza dell’ex partner, elemento che ha ridimensionato il peso personale dell’iniziativa.

L’esperienza si è comunque conclusa rapidamente. La coppia non è stata selezionata e non ha mai raggiunto il villaggio che ospita il reality in Sardegna, l’Is Morus Relais. Il tentativo si è fermato alla fase iniziale delle audizioni, senza sviluppi successivi.

Il retroscena si inserisce in una storia personale già segnata da vicende giudiziarie e rapporti complicati, aggiungendo un ulteriore elemento a un quadro che continua a far discutere.