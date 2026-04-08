Scoperta nello spazio profondo di una galassia simile alla Via Lattea

I ricercatori italiani individuano una galassia simile alla Via Lattea nata 8 miliardi di anni fa grazie a un raro allineamento cosmico che ha reso possibile analizzarne la struttura con precisione.

Un gruppo di studiosi italiani ha identificato una galassia risalente a circa 8 miliardi di anni fa con caratteristiche molto simili alla Via Lattea. Il risultato arriva da una ricerca pubblicata su Nature Astronomy e firmata da scienziati dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, impegnati nello studio di oggetti lontanissimi nello spazio.

La galassia, denominata J1453g, è stata osservata grazie a una configurazione rara: si trova perfettamente allineata con un quasar estremamente luminoso. Questo fenomeno, noto come “croce di Einstein”, amplifica la luce e rende visibile con maggiore chiarezza il sistema stellare, offrendo condizioni ideali per l’analisi.

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Proprio questo allineamento ha permesso ai ricercatori di ricostruire la distribuzione della massa delle stelle fin dalla loro formazione. Le misurazioni ottenute, spiegano gli studiosi, non hanno precedenti a distanze così elevate e aprono nuove prospettive sul modo in cui si sviluppano le galassie ellittiche.

Secondo i modelli più diffusi, i nuclei delle galassie ellittiche si formano rapidamente e sono composti da stelle più piccole. Tuttavia, J1453g presenta una struttura diversa, con stelle più grandi e una composizione che ricorda quella delle galassie a spirale come la nostra.

Questo elemento sorprendente suggerisce che i processi di evoluzione galattica possano seguire percorsi meno lineari rispetto a quanto ipotizzato finora, indicando la presenza di meccanismi ancora poco compresi nella formazione delle strutture cosmiche.