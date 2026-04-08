Ucraina chiede agli Stati Uniti più pressione sulla Russia per fermare la guerra

Kiev chiede agli Stati Uniti di aumentare la pressione su Mosca per fermare la guerra, citando l’accordo con l’Iran come prova dell’efficacia americana. Nelle ultime ore nuovi attacchi russi hanno causato vittime e distruzioni.

Il governo ucraino sollecita Washington a intervenire con maggiore decisione nei confronti di Mosca per arrivare a un cessate il fuoco. Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha ha indicato come esempio l’intesa raggiunta dagli Stati Uniti con l’Iran, sostenendo che la stessa fermezza potrebbe spingere la Russia a interrompere l’offensiva in Ucraina.

Secondo Kiev, la Russia starebbe valutando nuovi sviluppi sul piano militare. Tra questi, la possibile creazione di una zona cuscinetto nella regione di Vinnytsia, partendo dalla Transnistria. L’area, già sotto osservazione, ha registrato un’intensificazione delle attività russe, incluse esercitazioni che hanno simulato operazioni militari storiche su larga scala.

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Il vice capo dell’ufficio presidenziale Pavlo Palisa ha spiegato che si tratta della prima indicazione concreta di un progetto simile, pur invitando a non allarmarsi. Al momento, secondo le valutazioni ucraine, le forze russe non disporrebbero delle risorse necessarie per attuare un piano di questa portata. Resta però alta l’attenzione sulle mosse future.

Gli obiettivi strategici di Mosca rimangono concentrati sul Donbass anche per il 2026. In caso di condizioni favorevoli, le operazioni potrebbero estendersi verso sud, includendo l’area di Oleksandrivsk e l’intero corridoio di Zaporizhzhia. Parallelamente, le forze russe continuano a operare nel nord, con attività nelle regioni di Kharkiv, Sumy e Chernihiv.

Nelle ultime 24 ore la guerra ha causato nuove vittime. Gli attacchi russi hanno provocato almeno 13 morti e 77 feriti, secondo le autorità locali. Durante la notte sono stati lanciati 176 droni contro il territorio ucraino, di cui 146 abbattuti dalle difese aeree. Almeno 24 velivoli sono riusciti a colpire diversi centri abitati.

Emergono inoltre dettagli sul coinvolgimento di combattenti stranieri. La Russia ha confermato la morte di 16 cittadini del Camerun impegnati al fronte. Secondo Kiev, circa 1.800 soldati africani sarebbero stati reclutati dall’inizio del conflitto, spesso attirati con promesse di lavoro o studio e poi costretti ad arruolarsi.