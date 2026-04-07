Morto Mathias Tonti dopo la caduta sugli sci a San Martino di Castrozza

Mathias Tonti è morto dopo una caduta sugli sci a San Martino di Castrozza, dove aveva battuto la testa. Il ragazzo di 12 anni era ricoverato a Trento da venerdì in condizioni critiche dopo l’incidente.

È morto questa mattina alle 8.30 Mathias Tonti, il dodicenne rimasto gravemente ferito mentre sciava sulle piste di San Martino di Castrozza. Il ragazzo era stato ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo l’incidente avvenuto venerdì, ma le sue condizioni erano apparse subito molto serie.

Secondo quanto ricostruito, il giovane è caduto mentre stava scendendo lungo la pista, senza il coinvolgimento di altre persone. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa. I primi a intervenire sono stati gli addetti presenti sull’impianto, che hanno prestato soccorso immediato prima dell’arrivo dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

Leggi anche: Riccardo Mirarchi, 20enne romano morto sugli sci a Courmayeur: la caduta davanti alla fidanzata

Nonostante le cure nel reparto di Neurochirurgia, il quadro clinico non è migliorato e il ragazzo è deceduto nelle prime ore del mattino. La famiglia ha scelto di autorizzare la donazione degli organi, trasformando la tragedia in un gesto di solidarietà.

Il padre ha ricordato il figlio con parole affidate ai social, descrivendolo come un ragazzo pieno di energia, appassionato di sport e sempre pronto a mettersi alla prova. Un carattere determinato, capace di affrontare ogni esperienza con entusiasmo e senza timori.

Mathias era molto legato anche al mondo dello sport locale. Giocava a pallavolo e seguiva con costanza le attività della società G.S. Porto Robur Costa 2030, che lo ha salutato come una presenza affettuosa e costante durante partite ed eventi.

Tra le passioni del ragazzo anche i motori: pochi giorni prima dell’incidente si trovava a Imola, dove aveva voluto rendere omaggio al suo idolo Ayrton Senna, fermandosi davanti alla statua dedicata al campione per registrare un video.