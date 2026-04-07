Furto a Pasquetta nel rione Monti, spariti Rolex e oro per 700mila euro

A Roma, ladri hanno svaligiato un appartamento nel rione Monti approfittando della Pasquetta e dell’assenza dei proprietari. Dopo aver aperto la cassaforte, hanno portato via Rolex, gioielli e perfino le telecamere.

Colpo da 700mila euro in un appartamento di via Leonina, nel rione Monti, a pochi passi dal Colosseo. Il furto è stato messo a segno nel giorno di Pasquetta, quando un gruppo di ladri è riuscito a entrare nell’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari.

Secondo le prime informazioni, i malviventi sarebbero entrati intorno alle 19 e avrebbero agito con rapidità dopo essersi accertati di poter operare senza ostacoli. Una volta all’interno, hanno aperto la cassaforte e preso ciò che vi era custodito.

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Il bottino comprendeva Rolex e oggetti in oro, per un valore complessivo stimato attorno ai 700mila euro. Prima di fuggire, i responsabili hanno portato via anche le telecamere di videosorveglianza installate nell’appartamento, così da eliminare possibili elementi utili alla loro identificazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi nell’abitazione e gli accertamenti sul furto avvenuto nel cuore di Roma.