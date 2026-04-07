Micaela Ramazzotti racconta la rottura con Paolo Virzì e la lite al ristorante

Micaela Ramazzotti racconta la rottura con Paolo Virzì e indica la mancanza d’amore come causa della crisi. A Belve parla anche della lite pubblica e dei problemi legati al divorzio, con dettagli personali e ironia amara.

Micaela Ramazzotti è stata tra le protagoniste della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda su Rai2 dal 7 aprile. Nel confronto con Francesca Fagnani, l’attrice ha ripercorso la fine del matrimonio con il regista Paolo Virzì, parlando senza filtri di un rapporto che, a suo dire, era ormai svuotato di sentimento.

Ramazzotti ha spiegato di aver attraversato un periodo difficile, segnato da un forte disagio interiore. «Mi portavo dentro un peso enorme», ha raccontato, collegando quella sofferenza alla mancanza d’amore e a una sensazione di disprezzo che avrebbe vissuto nel rapporto con l’ex marito.

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Nel corso dell’intervista ha anche risposto alle vecchie battute di Virzì sul loro matrimonio, legate al film “La prima cosa bella”. L’attrice ha replicato con tono pungente, sostenendo che avrebbe ottenuto quel ruolo comunque, senza bisogno di un legame personale. Ha poi aggiunto, con ironia, che così avrebbe evitato anche le spese del divorzio.

Proprio sul divorzio ha inserito un’altra frecciata, riferendosi alla difficoltà nel reperire i documenti necessari per risposarsi con il compagno Claudio Pallitto. Ha scherzato dicendo che le carte sembrano scomparse, come oggetti finiti in fondo al mare.

Per la prima volta Ramazzotti ha parlato anche della lite avvenuta mesi fa in un locale romano con Virzì. Ha definito l’episodio una figuraccia, riconoscendo il clima acceso che aveva attirato l’attenzione. Dopo quell’episodio, ha raccontato di aver preso le distanze da alcuni ambienti legati al mondo del cinema.

L’attrice ha poi ricordato le proprie origini, cresciuta ad Acilia in un contesto semplice, lontano dai salotti più esclusivi. Un aspetto che, a suo dire, la distingue da alcune colleghe considerate più vicine a un ambiente elitario.

Tra queste ha citato anche Valeria Bruni Tedeschi, con cui ha lavorato in passato. Parlando del loro rapporto, ha sottolineato le differenze di background, spiegando con ironia che le loro esperienze di vita sono molto distanti. Il racconto si è chiuso con un’imitazione scherzosa della collega, accolta con divertimento in studio.