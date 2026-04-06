Amanda Lear racconta Dalí, Bowie e la sua vita tra relazioni fuori dagli schemi
Amanda Lear racconta in tv i suoi rapporti con Dalí e Bowie spiegando le dinamiche personali e affettive dietro relazioni fuori dagli schemi e svelando dettagli rimasti a lungo privati.
Da martedì 7 aprile torna in prima serata su Rai 2 Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Per l’esordio della nuova stagione, l’intervista scelta è quella ad Amanda Lear, che nello studio televisivo ripercorre alcuni dei momenti più controversi e privati della sua vita.
Il racconto si concentra sul lungo rapporto con Salvador Dalí, durato sedici anni e condiviso anche con la moglie Gala. Amanda Lear descrive un legame complesso e fuori dagli schemi, chiarendo che non esisteva una relazione fisica con l’artista, definito da lei impotente. Racconta che Dalí le presentava spesso altri uomini e si interessava poi ai suoi incontri, chiedendole dettagli il giorno successivo.
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Nonostante la libertà apparente, l’artista confessa oggi un senso di distanza da quel periodo, arrivando a interrogarsi sul ruolo che ha avuto nella vita del pittore. Ricorda anche il rapporto con Gala, che l’aveva accolta in casa con un atteggiamento quasi familiare.
Spazio anche al capitolo legato a David Bowie. Amanda Lear ne parla senza filtri, spiegando di non esserne mai stata particolarmente attratta. A favorire la relazione fu la stessa moglie del cantante, Angie, che le diede il consenso senza mostrare gelosia.
Nel corso dell’intervista emerge anche il lato più personale, con il ricordo del marito Alain Philippe, morto in un incendio. Lear lo descrive come l’uomo più importante della sua vita e rivela apertamente la sua bisessualità.
L’artista affronta infine il peso dell’immagine costruita negli anni, basata sull’ambiguità e sulla provocazione. Un’identità pubblica che le ha dato notorietà ma che col tempo ha percepito come una limitazione difficile da sostenere.
Oltre ad Amanda Lear, nella prima puntata saranno presenti anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, ospiti chiamate a confrontarsi con le domande dirette della conduttrice.