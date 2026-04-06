Amanda Lear racconta Dalí, Bowie e la sua vita tra relazioni fuori dagli schemi

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Amanda Lear racconta in tv i suoi rapporti con Dalí e Bowie spiegando le dinamiche personali e affettive dietro relazioni fuori dagli schemi e svelando dettagli rimasti a lungo privati.

Amanda Lear racconta Dalí, Bowie e la sua vita tra relazioni fuori dagli schemi