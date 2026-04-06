Minacce e aggressioni a una 19enne, chiesto il processo per stalking aggravato

Una 19enne è stata minacciata e aggredita per mesi da un 25enne accusato di stalking, che le avrebbe detto che avrebbe fatto la fine di Roberta Siragusa, colpendola e perseguitandola anche online.

Una frase ripetuta più volte, «farai la fine di Roberta Siragusa», avrebbe accompagnato mesi di paura vissuti da una ragazza di 19 anni, presa di mira da un giovane di 25 anni ora accusato di stalking aggravato. La Procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniele Luigi Fallica, ritenuto responsabile di una lunga serie di comportamenti persecutori.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti si sarebbero sviluppati tra ottobre 2024 e ottobre 2025 nelle zone di Caccamo e Ficarazzi, nel Palermitano. Le minacce, spesso esplicite, avrebbero generato nella vittima un forte stato di ansia e il timore concreto per la propria incolumità.

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L’episodio più grave risale al 27 ottobre 2025, sul lungomare di Ficarazzi. In quell’occasione il 25enne, stando all’accusa, avrebbe prima dato fuoco a una casetta abbandonata e poi affrontato la giovane brandendo un coltello. Dopo averla bloccata afferrandola al collo, le avrebbe puntato la lama allo stomaco, minacciandola e dichiarando di voler emulare Pietro Morreale, condannato per l’omicidio di Roberta Siragusa nel 2021.

Le violenze non si sarebbero fermate a quell’episodio. La 19enne avrebbe subito anche aggressioni fisiche, tra cui colpi alla testa con una pietra e pugni allo stomaco. Parallelamente, l’uomo avrebbe continuato a tormentarla tramite i social, utilizzando profili falsi per inviarle messaggi minacciosi in modo costante.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Danilo Angelini, hanno portato alla richiesta di processo. La giovane è assistita dall’avvocato Loredana Mancino.

Chi subisce situazioni di violenza o atti persecutori può chiedere aiuto contattando il numero 1522 o utilizzando i servizi di supporto disponibili anche online, con assistenza in diverse lingue.