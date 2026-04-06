Iran, trattative in corso per un cessate il fuoco e rischio escalation

Negoziati tra Iran, Stati Uniti e mediatori puntano a fermare la guerra per evitare nuovi attacchi. Sul tavolo un cessate il fuoco temporaneo e misure su Hormuz e uranio, mentre resta il rischio di bombardamenti imminenti.

Stati Uniti, Iran e diversi Paesi mediatori stanno discutendo un possibile accordo per fermare la guerra, con l’obiettivo di evitare un allargamento del conflitto. I colloqui, avviati attraverso canali diplomatici e contatti indiretti, ruotano attorno a una tregua iniziale che permetta di negoziare una soluzione più stabile.

Il piano allo studio prevede due fasi distinte. Nella prima si ipotizza un cessate il fuoco di 45 giorni, periodo durante il quale le parti dovrebbero lavorare a un’intesa definitiva. Se necessario, la tregua potrebbe essere prolungata per consentire il proseguimento dei negoziati.

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La seconda fase punta invece a un accordo complessivo che chiuda il conflitto. Tuttavia, secondo fonti coinvolte, le possibilità di arrivare a un’intesa rapida restano limitate, anche se questa iniziativa rappresenta l’ultima occasione concreta per evitare un’escalation militare su larga scala.

Sullo sfondo resta la minaccia di un intervento armato. Un piano operativo per una vasta campagna di bombardamenti contro infrastrutture energetiche iraniane sarebbe già pronto, ma la scadenza per un’azione militare è stata rinviata per lasciare spazio alla diplomazia.

I negoziati si svolgono con il supporto di mediatori provenienti da Pakistan, Egitto e Turchia, mentre i contatti diretti tra Washington e Teheran avvengono anche tramite messaggi tra l’inviato statunitense e il ministro degli Esteri iraniano. Diverse proposte sono state avanzate dagli Stati Uniti, ma finora non hanno ricevuto il via libera iraniano.

Tra i nodi centrali del confronto figurano la riapertura completa dello Stretto di Hormuz e la gestione dell’uranio altamente arricchito detenuto dall’Iran. Le ipotesi includono la rimozione del materiale dal Paese o la sua diluizione, ma Teheran considera questi elementi come leve negoziali fondamentali.

I mediatori stanno cercando di ottenere passi iniziali su questi temi già nella prima fase dell’accordo, accompagnati da garanzie americane che la tregua non venga interrotta unilateralmente. L’Iran ha chiarito di non voler accettare un’intesa fragile, simile a quelle viste in altri teatri di crisi, dove le ostilità sono riprese nonostante cessate il fuoco formali.

Parallelamente si lavora a misure di fiducia reciproca che possano facilitare un compromesso. I mediatori hanno avvertito che il tempo a disposizione è limitato e che le prossime ore saranno decisive per evitare un’escalation con conseguenze pesanti per l’intera regione.

Nonostante la pressione diplomatica, la posizione ufficiale iraniana resta rigida e contraria a concessioni immediate, rendendo il percorso verso un accordo ancora incerto.