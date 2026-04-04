Meloni nel Golfo rafforza i rapporti energetici e la sicurezza italiana

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Giorgia Meloni nel Golfo per rafforzare i rapporti energetici e politici dopo le tensioni con l’Iran. La premier punta a garantire forniture e stabilità economica mentre aumentano i rischi per prezzi e sicurezza.

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