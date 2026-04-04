Meloni nel Golfo rafforza i rapporti energetici e la sicurezza italiana
Giorgia Meloni nel Golfo per rafforzare i rapporti energetici e politici dopo le tensioni con l’Iran. La premier punta a garantire forniture e stabilità economica mentre aumentano i rischi per prezzi e sicurezza.
Il viaggio di Giorgia Meloni tra Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti nasce con obiettivi concreti. La presidente del Consiglio ha chiarito che non si tratta di una presenza formale, ma di una missione legata alla tutela degli interessi italiani in una fase segnata da nuove tensioni nell’area.
Durante il tour, la premier ha voluto manifestare sostegno ai Paesi del Golfo considerati partner strategici, coinvolti in una situazione delicata anche per gli attacchi attribuiti all’Iran. L’iniziativa mira a rafforzare i legami politici e a consolidare la cooperazione in un momento in cui gli equilibri internazionali restano fragili.
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L’attenzione si concentra soprattutto su energia e economia. L’area del Golfo rappresenta infatti una componente decisiva per l’approvvigionamento italiano: dal Qatar arriva circa il 10% del gas utilizzato in Italia, mentre l’intera regione copre una quota rilevante del petrolio importato.
Secondo Meloni, eventuali interruzioni nella produzione o nel trasporto di risorse energetiche avrebbero effetti immediati su prezzi e attività produttive. Un aumento dei costi si rifletterebbe sulle imprese e, a catena, sul potere d’acquisto delle famiglie.
Per questo la missione punta a consolidare rapporti già esistenti con governi considerati affidabili. L’obiettivo è garantire stabilità nelle forniture e rafforzare la presenza italiana in un’area che incide direttamente sulla sicurezza e sul futuro economico del Paese.