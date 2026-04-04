Felice Centofanti, morta la figlia Giorgia il dolore dell'ex Inter

Felice Centofanti ha perso la figlia Giorgia, morta dopo una vita segnata dalla disabilità. La notizia è stata diffusa dalla sorella Martina con un messaggio sui social, ricordando il ruolo centrale della giovane nella famiglia.

L’ex calciatore dell’Inter Felice Centofanti è stato colpito da un grave lutto familiare: è scomparsa la figlia Giorgia, nata con una disabilità e da sempre punto di riferimento per i suoi cari.

A comunicare pubblicamente la notizia è stata la sorella, Martina Centofanti, ex ginnasta della nazionale italiana, attraverso un messaggio condiviso sui social. Nel ricordo affidato alle parole, ha spiegato come la famiglia abbia scelto a lungo di proteggere la storia di Giorgia, ritenuta troppo delicata per essere esposta.

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Nel messaggio, Martina descrive la sorella come la presenza più forte della loro vita, capace di tenere unita la famiglia e di rappresentare il fulcro dell’affetto condiviso. Un legame che, ha raccontato, andava oltre ogni possibilità di spiegazione.

Il ricordo si sofferma anche sui momenti trascorsi insieme, segnati da un sorriso che riusciva a dare forza nei momenti difficili. Pensare a Giorgia, ha scritto, rendeva affrontabili anche le situazioni più complicate.

Ogni istante vissuto accanto a lei viene descritto come prezioso, un insegnamento continuo sul valore della vita e sull’importanza di vivere pienamente ogni momento.