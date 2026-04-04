iPhone mai consegnato a Modena cliente riceve calamite e attende il rimborso

A Modena Marika Camellini ha acquistato un iPhone da 1.400 euro su Amazon per lavoro ma nel pacco consegnato a febbraio ha trovato solo calamite, senza ricevere rimborso dopo oltre un mese e numerosi reclami.

Un ordine da circa 1.400 euro si è trasformato in una brutta sorpresa per Marika Camellini, imprenditrice di Modena. La donna aveva acquistato un iPhone destinato all’attività lavorativa, ma all’apertura del pacco, consegnato l’11 febbraio 2026, il dispositivo non c’era. Al suo posto, una pila di calamite.

La scoperta è avvenuta in casa, quando il marito ha aperto la confezione appena ricevuta. «È rimasto senza parole», racconta la donna, ricordando il momento in cui si sono resi conto che qualcosa non andava. Il telefono era stato comprato per migliorare la gestione del lavoro quotidiano, ma non è mai arrivato.

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Subito dopo l’episodio, la coppia ha avviato tutte le procedure previste. Marika ha presentato una denuncia ai carabinieri e si è rivolta alle associazioni dei consumatori. Parallelamente ha contattato più volte il servizio clienti per ottenere spiegazioni e il rimborso della cifra spesa.

Nonostante le richieste inviate e le prime risposte automatiche ricevute, la situazione non si è sbloccata. «Mi avevano assicurato che avrebbero risolto, ma dopo i primi messaggi non ho più avuto notizie», spiega. A oltre un mese dalla consegna, il rimborso non è ancora stato effettuato.

La donna sottolinea di essere da tempo una cliente abituale della piattaforma e di aver sempre acquistato direttamente dal sito, evitando venditori esterni. Proprio per questo si aspettava una gestione più rapida della segnalazione.

Il caso non è isolato. Nella stessa città, pochi giorni prima, un altro episodio ha coinvolto un padre che aveva ordinato un computer portatile Dell da 850 euro per il figlio. Anche in quel caso, all’interno della confezione non c’era il prodotto acquistato, ma semplici sacchetti di riso.