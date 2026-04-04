Chiara Poggi e i file nascosti nel pc riaprono i dubbi sull'ingresso dell'assassino

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Chiara Poggi potrebbe non aver aperto la porta al killer e alcuni file nascosti nel suo computer riaprono il caso. I dati, protetti e poi spariti, alimentano dubbi sull’accesso alla villetta e sul possibile movente.

Chiara Poggi e i file nascosti nel pc riaprono i dubbi sull'ingresso dell'assassino