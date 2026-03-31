Madre uccide la figlia a coltellate in Wisconsin, arrestata dopo la confessione

Tyiece Oninski ha ucciso la figlia Kuren Rein nella loro casa in Wisconsin sostenendo di volerla proteggere da Elon Musk. La donna ha poi chiamato i soccorsi confessando il delitto e chiedendo un carro funebre.

Una donna di 41 anni, Tyiece Oninski, è accusata di aver ucciso la figlia quattordicenne Kuren Rein nella loro abitazione a Turtle, nello Stato americano del Wisconsin. Il delitto risale al 20 marzo, quando la madre ha contattato il numero di emergenza dichiarando di aver appena tolto la vita alla ragazza e di aver tentato il suicidio la sera precedente.

Durante la telefonata, Oninski ha spiegato di aver agito per “proteggere” la figlia, indicando come presunta minaccia Elon Musk. Non sono emersi elementi che chiariscano il motivo di questa convinzione. Alla richiesta dell’operatore di inviare un’ambulanza, la donna ha risposto che la figlia era ormai morta e che serviva un carro funebre.

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Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna ferita con tagli al collo, ai polsi e alla testa. All’interno della casa giaceva il corpo della giovane, riverso a terra in una pozza di sangue, con evidenti ferite da arma da taglio risultate fatali.

Indagini e arresto

Gli investigatori hanno individuato un coltello e il relativo fodero nelle vicinanze del corpo, oltre a un’impronta parziale di piede nudo sul pavimento. Un dettaglio che ha portato gli agenti a notare una macchia rossastra sulla pianta del piede sinistro della donna.

Trasportata in ospedale, Oninski è risultata positiva a diverse sostanze, tra cui benzodiazepine, anfetamine e THC. Dopo le cure, è stata arrestata e trasferita nel carcere della contea di Rock. Per lei è stata fissata una cauzione di un milione di dollari e la prossima udienza è prevista per il 14 aprile. In caso di condanna per omicidio volontario di primo grado, rischia l’ergastolo.

Il funerale di Kuren Rein è stato programmato per il 3 aprile. I familiari hanno avviato una raccolta fondi per sostenere le spese, ricordando la ragazza come una giovane amata e piena di vita.

La zia, Megan Oninski, ha descritto la nipote come una ragazza gentile e intelligente, capace di trasmettere ottimismo anche nei momenti difficili. Ha parlato di una situazione familiare complessa, segnata da difficoltà protratte nel tempo, che si è conclusa in modo tragico.