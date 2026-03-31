Iannone e Rocío Muñoz Morales, cena romantica a Torino e bacio che smentisce la rottura

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales si mostrano insieme durante una cena a Torino e mettono a tacere le voci di rottura. Un bacio a lume di candela conferma il legame nato a inizio anno.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales tornano a mostrarsi insieme e lo fanno senza lasciare spazio a dubbi. Le immagini scattate durante una cena a Torino raccontano una serata intima e complice, culminata con un bacio che smentisce le recenti indiscrezioni su una possibile separazione.

La relazione tra il pilota e l’attrice, iniziata lo scorso gennaio, prosegue quindi senza intoppi. Le foto pubblicate dal settimanale mostrano i due seduti a tavola in un ristorante del centro, in un clima rilassato e affiatato, lontano dalle tensioni ipotizzate nei giorni precedenti.

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Muñoz Morales si trovava nel capoluogo piemontese per lavoro, impegnata dal 26 al 29 marzo con lo spettacolo teatrale “Contrazioni pericolose”, diretto da Gabriele Pignotta. Proprio al termine di una delle repliche, Iannone l’ha raggiunta per trascorrere la serata insieme.

Le immagini del bacio e le voci smentite

Dopo lo spettacolo, la coppia ha scelto una cena a lume di candela. Durante la serata è stato immortalato un bacio, il primo reso pubblico, che conferma la solidità del rapporto e contraddice le voci di un possibile allontanamento.

A parlare di crisi era stato nei giorni scorsi un altro settimanale, che aveva ipotizzato una distanza emotiva tra i due. Tra gli elementi citati, anche la scelta di Iannone di cancellare i contenuti dal proprio profilo Instagram.

Secondo quelle ricostruzioni, l’attrice non si sarebbe sentita pronta per una nuova relazione impegnativa, mentre il motociclista appariva più coinvolto. Le immagini diffuse ora raccontano invece una realtà diversa, fatta di gesti affettuosi e presenza reciproca.