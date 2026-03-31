Giulia Boverio, dalla fama in tv alla dipendenza fino alla rinascita

Giulia Boverio racconta la caduta dopo il successo in tv e la dipendenza dall’alcol nata per coprire la tristezza. L’ex volto di una serie Disney ripercorre gli anni difficili e la lenta risalita, tra cure e affetti.

Giulia Boverio torna a parlare della sua vita lontano dai riflettori, raccontando il passaggio brusco dalla popolarità adolescenziale a un periodo segnato da fragilità e dipendenza. L’attrice, diventata nota con la serie per ragazzi “Quelli dell’intervallo”, ha ripercorso la sua storia in televisione, spiegando come la fine della notorietà abbia inciso profondamente sul suo equilibrio.

Tra i 13 e i 19 anni vive una fase intensa, fatta di set, successo e riconoscimenti. Un’esperienza totalizzante, affrontata in un’età in cui non è semplice gestire la pressione. Quando quel mondo si interrompe, la quotidianità si trasforma in qualcosa di difficile da accettare. Il distacco da quell’ambiente, che sentiva come una famiglia, lascia un vuoto che fatica a colmare.

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Per nascondere la sofferenza, Boverio racconta di aver iniziato a bere. All’inizio un gesto sporadico, poi una presenza sempre più costante fino a diventare una dipendenza. La tristezza cresce insieme alla sensazione di aver perso una parte fondamentale della propria identità.

Il crollo e la lenta risalita

Nonostante i tentativi di costruire una nuova routine, tra studi universitari e lavori come receptionist, segretaria e commessa, il confronto con il passato resta pesante. Essere riconosciuta per strada le provoca sentimenti contrastanti, mentre tornare a casa e rivedere articoli e ricordi della sua carriera amplifica il disagio.

La situazione peggiora negli anni successivi fino a toccare il punto più critico nel 2024. In quel periodo l’uso di alcol si intreccia con i farmaci assunti durante le terapie, con conseguenze fisiche e psicologiche evidenti. La perdita di peso e il rapporto sempre più difficile con se stessa segnano il momento più duro.

La svolta arriva grazie al supporto di uno psichiatra e delle persone a lei vicine, in particolare il compagno. Un percorso di cura e una scelta personale decisa le permettono di uscire dalla dipendenza e ricostruire un equilibrio. Oggi, a 35 anni, guarda avanti e annuncia un nuovo capitolo della sua vita: il matrimonio.