Lingua italiana a rischio secondo la Crusca, l'allarme di D'Achille

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Paolo D’Achille lancia l’allarme sulla lingua italiana e avverte che senza interventi rapidi rischia di perdere centralità, spinta dall’inglese e da cambiamenti nell’uso quotidiano e accademico.

Lingua italiana a rischio secondo la Crusca, l'allarme di D'Achille